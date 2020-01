Anthony Lyricos (Les Princes) toujours en couple avec Emma ? La candidate répond

Après Illan (Les Anges 12), Sébastien Dubois, Nicolas, qui n'est plus en couple avec Leya, Milla Jasmine et Laura Lempika, fiancée à Nikola Lozina, ce fut au tour d'Anthony Lyricos de quitter Les Princes et les princesses de l'amour 3, mais avant de partir, Magali Berdah et son équipe lui ont posé un ultimatum. Quel est-il ? Rentrer en France célibataire ou avec l'une de ses prétendantes, Emma ou Alexia. "Mon choix ce soir sera Emma (...) Ca a été un coup de coeur quand je l'ai vue. Pour moi, il y a possibilité de créer quelque chose. Il y a de fortes chances pour qu'on ai de beaux jours devant nous", a annoncé Anthony Lyricos.

"On ne s'est pas revu après le tournage"

Eh bien, Emma et le candidat n'ont rien créé du tout après Les Princes et les princesses de l'amour 3 puisque leur couple n'a pas duré : "Malheureusement avec la distance, on ne s'est pas revu après le tournage et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais on parle encore quasiment tous les jours et il a une place très particulière dans mon coeur", a posté la prétendante sur Instagram... avant de tenir un discours un peu moins sympathique dans sa story : "Ce n'est pas moi qui ai décidé de ne pas donner suite à cette histoire (...) Je suis en couple à l'heure actuelle, depuis très peu de temps."