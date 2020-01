Lysa Rose (Les Princes et les princesses de l'amour 3) toujours en couple avec Nicolas ? Elle répond

Après Milla Jasmine, Julien Guirado et Laura Lempika, ce fut au tour de Lysa-Rose de recevoir la visite de son ex Nicolas dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. Séparés depuis L'Île de la tentation, les deux candidats n'ont pas vraiment réussi à fermer le livre de leur histoire. La jolie brune a pourtant essayé dans l'émission de W9, mais l'arrivée surprise de Nicolas lui a ouvert les yeux sur ses sentiments. Elle n'a alors pas hésité à répondre oui lorsqu'il lui a demandé de repartir en couple.

Lysa-Rose et Nicolas toujours en couple ?

C'est donc aux côtés de son (ex) petit ami que Lysa-Rose a quitté Les Princes et les princesses de l'amour 3 (ou Les Princes de l'amour 7), mais leur relation est-elle toujours d'actualité, quatre mois après la fin du tournage ? L'ex-candidate de L'Île de la tentation a donné la réponse sur Instagram : "Ça y est, mon aventure dans les princesses est terminée. Je suis contente de cette expérience et fière de mon parcours. Même si aujourd'hui, je suis de nouveau célibataire, j'avais besoin de cette expérience de vie pour grandir."