Lysa-Rose (Les Princes) en larmes face... à son ex Nicolas ? (EXCLU VIDEO)

Vous avez découvert Lysa-Rose avec son (ex) petit ami Nicolas dans L'Île de la tentation sur W9. À la fin du programme, les deux candidats ont décidé de repartir séparément, mais ils ont tenté de se laisser une seconde chance quelques mois après. Une seconde chance qui n'a pas abouti puisque Lysa-Rose est au casting des Princes et les princesses de l'amour 3 pour justement tenter d'oublier Nicolas. Cet objectif semblait d'ailleurs bien parti avec son prétendant Julien sauf que depuis l'arrivée d'Enzo (surnommé Panpan) et Lucas, tout est devenu compliqué entre eux.

"C'est la dernière personne que je m'attendais à voir"

L'aventure de Lysa-Rose va d'ailleurs se corser un peu plus avec une rencontre à laquelle elle ne s'attendait pas du tout : "Quand je l'aperçois, je fonds en larmes. C'est plein d'émotions qui se bousculent dans ma tête. C'est la dernière personne que je m'attendais à voir ici", avoue-t-elle dans un extrait exclu des Princes de l'amour 7 à découvrir sur PRBK. Alors, s'agit-il de son ex, avec qui elle était apparemment toujours en couple au moment du tournage ? Si c'est bien lui, quelle sera la suite pour Lysa-Rose ? Réponse dans les prochains épisodes des Princes et les princesses de l'amour 3 sur W9.