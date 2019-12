Lysa Rose (Les Princes de l'amour 7) en couple avec son ex Nicolas pendant le tournage ?

Cette saison 3 des Princes et les princesses de l'amour aurait dû s'appeler Les Princesses et leurs ex. Alors que Milla Jasmine ne cache pas avoir encore des sentiments pour Mujdat, Laura Lempika, elle, est toujours blessée par les infidélités de Nikola Lozina tandis que Lysa Rose n'arrive pas à aller de l'avant après sa rupture avec Nicolas. Difficile pour leurs prétendants de trouver leur place et difficile pour les candidates de s'ouvrir à eux, mais parmi les trois filles, l'une d'entre elles ne se seraient pas montrée sincère dès le début.

Le mensonge de Lysa Rose ?

C'est une info assez surprenante qu'Aqababe a balancé sur son compte Instagram : Lysa Rose n'était apparemment pas célibataire au moment des Princes et les princesses de l'amour 3 (ou Les Princes de l'amour 7). Contacté par une personne proche de Nicolas (L'Île de la tentation), le blogueur dévoile des captures d'écran sur lesquelles on peut notamment lire que Lysa était en couple avec son ex durant l'émission de W9 et qu'elle lui parlait les jours off pour lui dire "je t'aime", "rejoins moi".

"Je peux même te dire comment ça va se finir" précise la personne avant de confier que Nicolas devrait débarquer dans l'aventure pour récupérer l'ancienne candidate de L'Île de la tentation : ils repartiraient même ensemble du programme. Aqababe a tenté d'en savoir plus auprès de Nicolas, découvrez sa réponse juste en-dessous. Lysa Rose, elle, ne s'est pas exprimée sur cette histoire.