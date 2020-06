Victoria (Les Marseillais aux Caraïbes) insultée et manipulée par Paga ? Une amie à elle accuse

Depuis sa rupture avec Adixia, Paga galère en amour. Il se met en couple dans chaque aventure des Marseillais... et ça ne mène jamais à rien : il a essayé avec Julia Morgante, Elsa Dasc, mariée désormais à son chéri Arthur, Hilona, aujourd'hui en couple avec Julien Bert, ou encore Ness. Sa dernière conquête ? Victoria dans Les Marseillais aux Caraïbes. Cette relation semblait différente des autres et avait toutes ses chances de continuer à l'extérieur, mais les deux candidats se sont finalement séparés après le tournage.

"Il faisait peur à Victoria"

Que s'est-il passé ? Si l'on en croit une amie de Victoria, Paga lui aurait manqué de respect à plusieurs reprises : "elle me dit qu'il est fou et qu'il faisait peur à Victoria. Heureusement pour elle, il ne connaissait pas son adresse. Parfois, il appelait juste Vivi pour la traiter de p*te et il raccrochait", a-t-elle expliqué au compte Instagram marie_spy_news. Sympa comme activité...

Les confidences ne s'arrêtent pas là. La pote de la candidate confie ensuite qu'apparemment Paga "rabaissait" et "insultait" régulièrement Victoria : "quand elle lui a dit qu'elle ne voulait pas se remettre avec lui et qu'elle ne voulait plus qu'il l'appelle, il a commencé à la traiter de manipulatrice et de profiteuse." La petite nouvelle des Marseillais aux Caraïbes aurait ensuite envoyé le message vocal de l'ex d'Adixia au producteur du programme et au reste du groupe.

"Paga a littéralement pété les plombs en l'insultant de tout"

Résultat ? "Paga a littéralement pété les plombs en l'insultant de tout. Il est deg d'avoir été affiché devant ses potes et le producteur (...) J'ai appris que Paga pouvait mentir souvent et manipuler la vérité à son avantage, mais je pense que tant qu'il ne l'aura pas piqué directement, elle passera l'éponge par indifférence." Victoria et Paga n'ont pas réagi à ces accusations.