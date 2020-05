Jessica Thivenin jalouse du mariage de Thibault Garcia et Shanna Kress ? Elle répond

Jessica Thivenin jalouse de Shanna Kress ? Elle dément

Alors que Thibault Garcia avait réagi à la rediff de son mariage avec Shanna Kress dans Les Anges 7 sur NRJ12, c'est au tour de Jessica Thivenin d'en parler. De nombreux internautes pensaient qu'elle était jalouse du mariage passé entre Thibault Garcia et Shanna Kress. Mais celle qui est mariée et a un enfant avec le Marseillais a tenu à mettre les choses sur Snapchat : il n'y aucune jalousie et aucune rancoeur.

"Quand j'ai parlé de mon mariage avec Thibault hier, il n'y avait aucun rapport avec NRJ12 et son mariage avec Shanna. Je ne regarde même pas la télé" a ainsi expliqué Jessica Thivenin Garcia. "Thibault, je l'ai pris avec son passé. Il n'y a pas de soucis sur son histoire avec Shanna. Moi j'ai été avec Julien et après Niko. C'est du passé et ça fait partie de nos vies. Après forcément, autant lui que moi, on a pas envie de voir des épisodes avec nos ex" a-t-elle avoué, "ça ne fait pas plaisir de revoir ça", mais "on ne regarde pas la télé, c'est surtout les reposts sur la toile (...) Thibault n'a pas de problème avec Julien et Niko. Et moi, je n'ai pas de problème avec Shanna".

"Elle avait validé notre relation"

Jessica Thivenin Garcia et Thibault Garcia ont donc accepté le passé l'un de l'autre et bien avancé depuis. Ils se sont mariés, vivent ensemble à Dubaï et sont devenus parents. Shanna Kress aussi a tourné la page depuis longtemps, d'ailleurs elle n'avait pas cité son ex Thibault dans son livre pour montrer à quel point leur couple faisait partie du passé.

La candidate de télé-réalité qui vit sa best life avec son mari et leur enfant a aussi tenu à préciser aux haters qui essayent de monter Jessica contre Shanna et inversement : "Au début, il n'y avait rien. Shanna je lui avais dit que je commençais à m'attacher à Thibault. Et elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de soucis, t'inquiètes vas-y. Elle nous avait validé notre relation". "Donc ce n'est pas vous qui allez nous mettre des bâtons dans les roues" a-t-elle ajouté, "On est mariés et on a un enfant aujourd'hui ! C'est une vraie relation construite".