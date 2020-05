Thibault Garcia réagit à la rediff de son mariage avec Shanna Kress dans Les Anges 7

Si aujourd'hui, Thibault Garcia file le parfait amour avec Jessica Thivenin, avec qui il est marié et avec qui il a eu un petit garçon prénommé Maylone, il a été en couple avec Shanna Kress pendant 4 ans, entre 2013 et 2017. Les deux candidats ont d'ailleurs marqué l'histoire de la télé-réalité avec leur mariage dans Les Anges 7 au Brésil. Un souvenir qu'ils vont revivre puisque NRJ 12 rediffuse cette saison avant le retour des Anges 12, déprogrammés au moment de l'épidémie de coronavirus.

Thibault Garcia et Jessica Thivenin réagissent à la rediff des Anges 7

Alors que la plupart des téléspectateurs sont contents de (re)voir cette saison, qu'en pense Thibault Garcia ? "De toutes les émissions que j'ai faites, ils auraient pu en mettre une où je ne me marie pas", a balancé le Marseillais avant que sa femme Jessica Thivenin ajoute : "Cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause du confinement surement, W9 a sorti tous les anciens épisodes. Donc vous connaissez mon passé, Julien, Nikola... On a compris ! Thibault, c'est sur NRJ 12 maintenant. C'est son mariage, c'est son ancienne vie. Donc le confinement, ça nous a fait remuer tout notre passé, on n'a rien demandé à personne nous."

Thibault Garcia, qui a dévoilé son premier single Candela, préfère relativiser : "ce n'est pas grave, honnêtement, ça fait partie du passé, il n'y a pas de soucis." Ben oui, tout ça remonte à 2015, y a prescription maintenant ! C'est vrai qu'entre l'intégral des Marseillais sur 6play et le retour des Anges 7 sur NRJ 12, Jessica Thivenin et le fraté de Julien Tanti ne sont pas vraiment tranquilles.