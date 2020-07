Benjamin Samat en couple avec son ex Marine El Himer dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Benjamin Samat et Marine El Himer de nouveau en couple ?

Décidément, Benjamin Samat fait toujours craquer les soeurs El Himer, même des années après Les Princes et les princesses de l'amour. Alors qu'il était en couple avec Alix, il a embrassé Océane dans Les Marseillais aux Caraïbes, mais leur rapprochement n'est jamais allé plus loin et les deux candidats n'ont pas repris contact depuis la fin de l'aventure. Ils auraient pu se retrouver dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 sauf qu'Océane El Himer s'est blessée avant de partir en tournage.

Elle pourrait quand même intégrer le cross de W9 vers la fin, mais rien n'est sûr pour le moment. En tout cas, Benjamin Samat a bel et bien retrouvé son ex Marine El Himer dans l'émission et ils auraient de nouveau craqué l'un pour l'autre : ils seraient en couple si l'on en croit les infos de Public. Pas sûr qu'Océane apprécie de découvrir cette rumeur sur la Toile. Elle n'a jamais caché pas son fort attachement pour Benjamin Samat, mais n'oublions pas qu'elle est aussi sortie avec l'ex d'Alix après sa soeur Marine.

Deux autres couples dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

En tout cas, si cette rumeur se confirme, ça prouvera que Marine El Himer a bel et bien tourné la page de son histoire avec Julien Guirado, qui était apparemment violent avec elle. En attendant d'en savoir plus, deux autres couples se seraient formés sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5 : Greg et Angèle de Love Island et Maëva Ghennam et Marvin (Love Island). Ce dernier se serait apparemment mis avec la pote de Carla Moreau juste pour le buzz et pour intégrer le casting des Princes et les princesses de l'amour 4.