Maëva Ghennam (Les Marseillais) en couple avec Marvin ? Le candidat aurait déjà une meuf

Sur le tournage des Marseillais VS Le reste du monde 5, Maëva Ghennam se serait mise en couple avec Marvin, mais l'ex-candidat de Love Island ne serait pas vraiment sincère avec elle. D'après les dernières rumeurs, il aurait déjà une copine à l'extérieur et aurait dragué l'ex de Greg juste pour intégrer le casting des Princes et les princesses de l'amour 4.