Manon Marsault (Les Marseillais) enceinte de Julien Tanti : le sexe du bébé déjà dévoilé !

Un deuxième enfant pour Manon Marsault et Julien Tanti

Ce mercredi 4 mars, Manon Marsault et Julien Tanti ont annoncé l'arrivée prochaine de leur deuxième enfant. Sur son compte Instagram, la future maman déclarait notamment : "Il est temps pour Tiago de devenir un grand, un grand frère... Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille. Illuminer nos vies, raccourcir nos nuits. Et remplir nos vies de Bonheur".

De son côté, le pote de Kevin Guedj révélait, "C'est avec émotion, tendresse et joie que la famille Tanti est heureuse de vous annoncer l'arrivée du 2ème bébé fraté. Un nouveau bébé Tanti très tchatcheur va arriver et notre petit Tiago d'amour va devenir grand frère", avant de poser LA grande question : "Alors vous pensez quoi, garçon ou fille ?"

Le sexe du bébé dévoilé

Et bien visiblement, les deux candidats de télé-réalité ne semblent pas du genre à savourer le suspense et aimer les surprises. Au contraire, la réponse a déjà été dévoilée ce vendredi 6 mars. A travers deux photos terriblement mignonnes, on a ainsi pu découvrir qu'une petite fille allait rejoindre cette drôle de famille.

Julien Tanti a dans un premier temps annoncé, "Mes Frates la famille tanti a l'honneur de vous annoncer la nouvelle venue d'une petite fille, j'ai vraiment hâte de rencontrer ma fille qui va être très tchatcheuse. Princesse tanti on t'attend", tandis que Manon Marsault a dévoilé avec émotion, "Une petite princesse va venir agrandir notre famille. Tellement émue et heureuse d'avoir une fille. Il me tarde déjà de la serrer dans mes bras".

Une nouvelle vie qui s'apprête donc à débuter pour les Marseillais et qui, si l'on se fie à son grand sourire, fait déjà le bonheur de Tiago. Félicitations à tout ce petit monde !