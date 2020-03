Manon Marsault (Les Marseillais) enceinte de Julien Tanti, ils attendent leur 2e enfant

Après les naissances en 2019 de Ruby, fille de Carla Moreau et Kevin Guedj, et de Maylone, fils de Jessica Thivenin et Thibault Kuro, la famille des Marseillais va continuer de s'agrandir en 2020 ! Ce mercredi 4 mars 2020, Manon Marsault et Julien Tanti ont annoncé qu'ils attendaient leur deuxième enfant, deux ans après la naissance de Tiago. "Voilà déjà bientôt 2 ans que notre petit Tiago est venu au monde... et a bien grandi depuis. Il est temps pour Tiago de devenir un grand, un grand frère... Un nouveau bébé Tanti va bientôt venir agrandir la famille. Illuminer nos vies, raccourcir nos nuits. Et remplir nos vies de Bonheur", a écrit Manon Marsault sur Instagram, enceinte de trois mois, en légende d'une photo sur laquelle elle dévoile son baby bump ainsi qu'une échographie.

Bientôt un 2e enfant pour Manon Marsault et Julien Tanti

De quoi rendre fou de joie le fraté de Kevin Guedj, qui a écrit : "C'est avec émotion, tendresse et joie que la famille Tanti est heureuse de vous annoncer l'arrivée du 2ème bébé fraté. Un nouveau bébé Tanti très tchatcheur va arriver et notre petit Tiago d'amour va devenir grand frère. Déjà 3 mois qu'on garde le secret, la dernière échographie date d'avant hier et tout va pour le mieux ! L'objectif 2k20 est remplie un nouveau bébé fraté va arriver et la famille Tanti va s'agrandir."

De nombreux internautes et candidats de télé-réalité ont tenu à féliciter le couple phare des Marseillais. Parmi eux, Maeva Ghennam, Milla Jasmine, Kevin Guedj, Hillary, Sarah Martins, Laura Lempika, Nikola Lozina, Mélanie Martial, Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Fidji Ruiz, Shanna, Océane, Julien Bert, Benjamin Samat, Seb Daddy, Nacca, et plein d'autres...

La candidate des Marseillais aux Caraïbes dévoile son baby bump

Une nouvelle à laquelle nombreux internautes s'attendaient. Dans une interview accordée à Purebreak en février dernier à l'occasion de la conférence des Marseillais aux Caraïbes, la jeune maman confiait qu'un deuxième enfant était en projet : "On y travaille. C'est l'objectif 2020. À chaque fois, il poste des trucs de moi enceinte d'il y a 2 ans et les gens ne comprennent pas qu'il y a écrit "objectif". Il n'y a pas écrit "c'est en cours". Parce que d'après les gens, je serais enceinte depuis le Mexique. Est-ce que j'ai l'air d'être enceinte de 6 mois ?". Effectivement, elle était juste enceinte de deux mois...