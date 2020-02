Julien Tanti et Manon Marsault bientôt un 2ème enfant ? "On y travaille" (Interview)

Après plusieurs complications au début de leur histoire (infidélités, ruptures, mensonges...), Julien Tanti et Manon Marsault sont aujourd'hui mariés et posés avec leur fils Tiago, né en 2018. Ont-ils prévu d'agrandir leur petite famille ? La réponse est oui. Certains internautes pensent même que la pote de Milla Jasmine est enceinte : ils ont des doutes avec les photos postées par le candidat phare des Marseillais où on peut voir Manon Marsault avec un ventre rond.

"C'est l'objectif 2020"

Si vous ne l'avez pas encore deviné, ces clichés ne sont pas récents : ils datent de l'époque où la jeune maman attendait son premier enfant. En tout cas, Julien Tanti et sa chérie ont bien le projet d'avoir un deuxième bébé : "On y travaille. C'est l'objectif 2020. À chaque fois, il poste des trucs de moi enceinte d'il y a 2 ans et les gens ne comprennent pas qu'il y a écrit "objectif". Il n'y a pas écrit "c'est en cours". Parce que d'après les gens, je serais enceinte depuis le Mexique. Est-ce que j'ai l'air d'être enceinte de 6 mois ?", explique les candidats des Marseillais aux Caraïbes en interview avec PRBK.

Manon Marsault et le fraté de Kevin Guedj nous confient ensuite ne pas être contre l'idée de voir Tiago dans l'émission de W9 quand il sera majeur : "Je serai son coach des problèmes", avoue Julien Tanti avant que son épouse enchaîne : "Je suis pour mais si j'ai le droit d'intégrer le truc parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui lui manque de respect ou une fille qui lui fait n'importe quoi (...) Il a intérêt à respecter les filles, pas comme son père à l'ancienne."