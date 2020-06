Carla Moreau (Les Marseillais aux Caraïbes) confirme avoir eu recours à une liposuccion

Depuis la naissance de leur fille Ruby le 1er octobre 2019, Carla Moreau et Kévin Guedj, qui se sont fiancés à New York, vivent un bonheur sans nuage. Enfin presque. 8 mois après son accouchement, la Marseillaise galère à retrouver son corps d'avant, comme elle le confiait dans Les Marseillais aux Caraïbes. Ce dimanche, elle a révélé sur Snapchat avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour l'aider : "Vous avez été nombreux à me demander si j'avais fait une liposuccion... Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j'ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j'ai eu recours à une liposuccion.", confirme-t-elle suite aux rumeurs.

Carla Moreau confirme avoir eu recours à la chirurgie esthétique

Anticipant les critiques, elle explique son choix : "Je ne l'ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j'ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J'étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c'est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas... Et c'est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n'ai pas le mental pour faire du sport intense. J'avoue qu'au début, j'étais down après l'opération, comme quand j'avais accouché".

Une liposuccion pour retrouver son corps d'avant l'accouchement

Si la pote de Maeva Ghennam attend de voir les résultats de l'opération, elle a hâte de dévoiler son nouveau corps : "Je ne me mettais plus en maillot de bain parce que j'étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m'aimais pas, c'était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça !". Après avoir quitté Londres pour le sud de la France, pas de doute que l'occasion de se mettre en bikini se présente à elle !