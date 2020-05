Carla Moreau et Kevin Guedj sans maison en France : ils s'installent dans un hôtel de luxe

Alors que Carla Moreau et Kevin Guedj se sont fiancés à New York dans Les Marseillais aux Caraïbes, leur retour de tournage n'a pas été digne d'un conte de fées : ils ont été victimes d'un cambriolage à Marseille. Après cet épisode traumatisant, les parents de Ruby sont partis vivre à Londres pour retrouver un peu de sécurité et de calme, mais quatre mois plus tard, ils sont de retour en France !

Carla Moreau et Kevin Guedj à Monaco dans un hôtel de luxe

Kevin Guedj et Carla Moreau ont d'ailleurs déjà trouvé leur maison sauf qu'elle n'est pas encore habitable : "il y a tout à refaire à l'intérieur", a expliqué la jeune maman sur Snapchat. Ils doivent donc trouver une autre habitation, en location, en attendant, mais ça n'est pas aussi facile que prévu : "Le problème c'est qu'avec les histoires de coronavirus, je pense que les gens se sont précipités pour louer des maisons et il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien du tout (...) J'espère trouver d'ici au moins un mois une maison qui nous plaise parce qu'on va quand même y passer quelques mois, mais là pour l'instant c'est mal barré."

Du coup, les candidats des Marseillais aux Caraïbes se sont installés dans un hôtel de luxe à Monaco, le Monte-Carlo Bay (la nuit est à minimum 310 euros) : "On n'avait pas de maison et on a dû quitter celle où on était. Du coup, on s'est dit autant partir sur Monaco pour des vacances tous les trois", a annoncé Carla Moreau. Oh ben oui, on n'a pas tous les moyens de s'offrir des vacs à Monaco 😝

"On a peut-être trouvé une maison"

La vie de château serait bientôt terminée pour Kevin Guedj et sa chérie puisqu'ils vont bientôt être locataires, normalement : "On a peut-être trouvé une maison en location, il y a encore des papiers à remplir et elle n'est libre que mi-juin. Du coup on va en profiter pour rester sur Monaco, repartir sur Londres récupérer nos affaires et ensuite emménager. On s'est dit qu'on allait passer quelques jours de tranquillité tous les trois au bord de mer pour kiffer." Tout un programme !