Les Marseillais vs le reste du monde 5 : Mélanie Da Cruz au casting !

Mélanie Da Cruz de retour dans la télé-réalité avec Les Marseillais Vs le reste du monde 5 sur W9

Devinez qui revient à la télé ! Après avoir participé à Maman et célèbres, Mélanie Da Cruz a décidé de faire son grand retour dans la télé-réalité ! L'ancienne candidate de Secret Story et des Anges sera au casting de l'émission de W9 Les Marseillais vs le reste du monde 5. Le tournage vient de débuter.