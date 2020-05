Demain nous appartient : c'est bon, le tournage va (enfin) reprendre

Le tournage de Demain nous appartient prêt à reprendre

C'est le 11 mai dernier que la France s'est déconfinée et, forcément, la ville de Sète n'a pas fait exception. Aussi, comme le révèlent nos confrères de Puremedias, le tournage de la fiction quotidienne Demain nous appartient (TF1) va enfin pouvoir reprendre après deux mois d'arrêt. A en croire leurs informations, c'est "le 18 mai que Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens et les équipes techniques vont revenir sur les lieux de tournages". Une date confirmée sur Twitter par Emma Smet.

Pourquoi attendre une semaine supplémentaire pour retrouver les plateaux ? Tout simplement pour permettre à l'équipe créative de mettre en place toutes les conditions sanitaires nécessaires, "qu'il s'agisse de la mise à disposition de gel hydroalcoolique, du port du masque en dehors des scènes ou de la distanciation physique par exemple." Oui, tous les techniciens et tous les acteurs vont devoir prendre de nouvelles habitudes, ce qui n'est pas la chose la plus simple à faire sur de si petits plateaux où la proximité est importante.

Une diffusion tardive

Malheureusement, si le tournage s'apprête donc à reprendre, n'espérez pas retrouver Demain nous appartient d'ici deux semaines sur TF1. A l'instar de Plus belle la vie, il se passe habituellement entre 4 et 6 semaines entre le début du tournage d'un épisode et sa diffusion télé. De fait, même si la chaîne a "encore une dizaine d'épisodes inédits en stock", elle prévoit ce retour "juste avant l'été", ce qui signifie qu'il vous faudra possiblement patienter encore un gros mois avant de retrouver vos personnages préférés. Courage, le plus dur est derrière vous !

Pour l'anecdote, Emma Smet - l'interprète de Sofia Daunier, est déjà prête et a hâte de retrouver les plateaux, comme elle l'a fait savoir sur Twitter. Une déclaration qui confirme que, contrairement aux rumeurs, l'actrice n'a aucunement l'intention de quitter la série.