Plus belle la vie : la reprise du tournage a une date, à quand le retour des épisodes inédits ?

Pas d'épisodes inédits de Plus belle la vie à découvrir ce soir sur France 3. Et pour une fois, cela n'a rien à voir avec un tournoi de tennis ou de l'athlétisme, la fiction quotidienne n'a tout simplement plus d'épisodes inédits à proposer aux fans, la faute à l'arrêt du tournage imposé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Une situation qui s'annonce douloureuse pour de nombreux téléspectateurs et qui pourrait durer un petit moment.

A quand un retour de Plus belle la vie ?

Comme vient de le révéler Clément Garin, journaliste de Touche pas à mon poste, la reprise du tournage n'est pas attendue/espérée avant le mardi 2 juin à Marseille, soit 3 semaines après la date du déconfinement annoncée par le gouvernement. Et ça, à la condition que tout se déroule comme prévu et que la France ne se retrouve pas à faire face à une deuxième vague. Et malheureusement, pour ceux qui se diraient "ça va, trois semaines c'est pas très long", on ne parle ici que du tournage.

Du côté de la diffusion, il faudra faire preuve d'encore plus de patience. La raison ? En règle générale, 6 semaines séparent le début du tournage d'un épisode à sa diffusion. Autrement dit, à moins que la production décide d'accélérer la cadence, ce qui semble peu probable tant celle-ci est déjà élevée, ne comptez pas sur un retour des inédits de Plus belle la vie avant la mi-juillet. Et ça, c'est en étant optimiste. Avec les possibles nouvelles mesures de sécurité à venir sur les plateaux (moins de techniciens, moins de lieux ouverts en même temps, moins de personnes regroupées au même endroit), le rythme habituel pourrait même ralentir...

La bonne nouvelle, c'est que si vous aviez toujours rêvé de vous refaire la série depuis ses débuts, vous avez désormais le temps !