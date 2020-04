Plus belle la vie : France 3 va bientôt arrêter la diffusion des épisodes inédits

Plus belle la vie : France 3 va bientôt arrêter la diffusion des épisodes

Après Demain nous appartient et Un si grand soleil, c'est Plus belle la vie qui va bientôt se retrouver à court d'épisodes inédits à proposer aux fans. Aussi, France 3 devrait rapidement mettre fin à la diffusion de la fiction quotidienne. Et pour vous aider à vous y préparer, on a déjà la date...