Un si grand soleil : la série risque-t-elle d'être annulée définitivement à cause du confinement ?

Un si grand soleil en danger ?

A l'heure actuelle, le tournage d'Un si grand soleil est suspendu suite au confinement imposé par le gouvernement face à l'épidémie de Covid-19. Une pause censée être temporaire mais qui pourrait rapidement mettre en péril l'avenir de la fiction quotidienne.

Toma de Matteis, le producteur de la série l'a confessé au Parisien - dans une interview repérée par Allociné, "Tout cela aura un coût". En effet, malgré l'arrêt du tournage, le journal précise que la production "continue de payer les loyers du studio et des villas utilisées pour les scènes, ainsi que les salariés en chômage partiel". Or, avec des recettes publicitaires moins importantes à l'heure actuelle pour les chaînes télé, les budgets risquent d'être serrés dans les prochains mois et des décisions pourraient être prises...

Problèmes d'agenda à venir ?

Il est bien évidemment trop tôt pour imaginer le pire concernant Un si grand soleil, d'autant plus que Toma de Matteis a rappelé que "tout est en place pour reprendre dès que cela sera possible" afin de limiter les retards, mais un autre problème pourrait rapidement se profiler.

Lequel ? Celui de l'agenda des comédiens et de l'équipe technique. Si d'habitude, à l'instar de ce qui se fait sur Plus belle la vie ou Demain nous appartient, "la production arrive à s'entendre quand [les] comédiens ont des engagements ailleurs", cette fois-ci le casse-tête pourrait bien être plus complexe à gérer avec des décalages de plusieurs semaines (ou mois), "Dans ce contexte particulier, on fera tous des efforts pour trouver comment se partager acteurs et techniciens, aider les intermittents".

France 2 face aux pertes d'argent

Or, si les équipes d'Un si grand soleil n'arrivent pas à trouver des solutions pour relancer rapidement le tournage, quitte à bouleverser l'intrigue en cours, France 2 - qui continuerait donc à perdre de l'argent en attendant son retour, pourrait également perdre patience. Après tout, il ne s'agit pas de la seule fiction de la chaîne à lutter contre la situation.

Sophie Révil, productrice de Petits meurtres d'Agatha Christie - l'une des séries incontournables de France 2, l'a confié au Parisien, leur trésorerie va elle aussi en prendre un coup : "On est mal, d'autant que les assurances ne couvrent pas le coronavirus. On ne pourra pas repartir comme avant, on devra refaire des repérages, des costumes pour de nouveaux figurants qui remplaceront ceux qui ne seront plus disponibles. Cela entraînera certainement un surcoût de quelques centaines de milliers d'euros".

Et au moment de faire les comptes et de prendre des décisions, pas sûr que Un si grand soleil - qui n'existe que depuis 2018 et qui voit Plus belle la vie, autre fiction quotidienne de France Télévisions, remonter dans les audiences actuellement, résiste longtemps...