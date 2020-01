Demain nous appartient : Emma Smet (Sofia) va-t-elle quitter la série ?

Après Garance Teillet, Lorie Pester qui pourrait bientôt faire son retour, Cyril Garnier ou dernièrement Robert Plagnol, Emma Smet sera-t-elle la prochaine à quitter Demain nous appartient ? Alors que la petite fille de Johnny Hallyday interprète Sofia Daunier-Jacob depuis le 1er juillet dernier, fera-t-elle bientôt ses adieux ? C'est ce que craignent les fans de la série de TF1, alors que la chaîne a dévoilé sur son site un extrait de l'épisode de ce jeudi 16 janvier 2020.

Emma Smet (Sofia) sur le départ de Demain nous appartient ?

Dans celui-ci, on peut voir William Daunier annoncer à sa fille qu'il a décidé de l'envoyer en pension après que celle-ci ait vu son père biologique Samuel Chardeau en cachette : "J'ai bien réfléchi et comme on ne peut pas te faire confiance, j'ai décidé qu'on allait changer certaines choses : tu vas aller en pension. Tu nous a montré que tu étais irresponsable, tu t'es ouvertement foutue de nous, alors je pense que ça va te faire du bien. C'est terminé de discuter, tu nous a suffisamment baladés, alors maintenant, tu vas aller en pension !".

Si on peut espérer que William change d'avis grâce à Aurore, ou qu'il ne s'agisse là que d'un départ temporaire, TF1 continue de faire croire à un départ proche : "Ce n'est qu'un au revoir", peut-on lire en légende d'une photo de la jeune femme avec les yeux remplis de larmes. Une chose est sûr : elle ne sera pas la seule à pleurer...