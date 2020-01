Demain nous appartient : quelle suite pour Flore après la mort d'Arnaud ? Anne Caillon répond

Décidément, Flore Vallorta n'a pas beaucoup de chance en amour dans Demain nous appartient ! Son histoire avec Grégory Auclair (le fils caché de Léonard Vallorta) n'a pas duré, elle a découvert que son ex Thomas Delcourt, qu'elle a trompé avec Mattéo Gualandi, est un assassin et que son compagnon Arnaud Molina est un criminel. Mais encore ? Eh bien, Arnaud est mort le jour de son mariage avec Flore. Son décès a sans aucun doute un lien avec le trafic de chiens qui a lieu sur le port dont il avait la direction.

"Flore va devoir se reconstruire"

Un nouveau coup dur pour l'amie d'Anna (Maud Baecker) d'autant plus que son fils Bart va être impliqué dans ce meurtre à cause de son conflit avec son beau-père. Quelle est donc la suite pour Flore et le personnage de Hector Langevin ? "Ce qui arrive à Flore est d'autant plus dramatique que son fils est impliqué ! Le chemin va être long pour Flore. Son fils, c'est sa vie, et c'est lui qui lui a fait le plus de mal. Le pardon est compliqué", explique Anne Caillon à Télé Loisirs.

L'actrice de Demain nous appartient confie ensuite : "Flore a le sentiment qu'elle ne connaît pas si bien Bart, alors qu'elle l'a élevé et aimé. Elle s'est trompée sur Arnaud et elle va découvrir une facette de son fils qu'elle ne soupçonnait pas. Tout cela va être très dur à accepter. Flore va devoir se reconstruire..."

"Les personnages qui disparaissent, c'est une petite mort"

Le départ de Robert Plagnol (Arnaud) est assez inattendu, mais comment a réagi Anne Caillon face à cette nouvelle ? "On sait tous que ça peut nous arriver, par rapport aux intrigues. Lors de la dernière scène qu'Arnaud et moi avons jouée, il était sur la table à la morgue. C'était bizarre. Tout le monde est toujours un peu triste de partir mais on s'en parle, on échange autour de ça. Et ce sentiment aide à jouer... Les personnages qui disparaissent, c'est une petite mort, un petit bout de soi qui disparaît", avoue-t-elle.