Demain nous appartient : un gros mort à venir, c'est le choc 😱

Le dĂ©but 2020 ne sera pas plus calme que la fin 2019 dans Demain nous appartient. En dĂ©cembre, on a appris que Samuel est en fait le pĂšre biologique de Sofia. Mais une autre intrigue inquiĂšte aussi les tĂ©lĂ©spectateurs : Bart (Hector Langevin) a dĂ©couvert qu'un trafic de chien a lieu dans le port et pense que son futur beau-pĂšre, Arnaud (Robert Plagnol) y est mĂȘlĂ©. AccusĂ© de viol aprĂšs une manipulation, le fils de Flore (Anne Caillon) a-t-il commis l'irrĂ©parable ?

Arnaud retrouvé mort

Oui, vous avez bien lu ! Comme l'a dévoilé TF1 avec une vidéo, on assistera la semaine prochaine à la mort d'Arnaud dans Demain nous appartient. Alors qu'il devait se marier avec Flore, l'homme d'affaires ne s'est pas rendu à la cérémonie. Dans l'extrait à voir ci-dessous, on peut retrouver Karim (Samy Gharbi) à la morgue en compagnie de Bart et Flore, venus pour reconnaßtre le corps d'Arnaud. Mais comment a-t-il perdu la vie ? La réponse n'est pas donnée dans la vidéo.