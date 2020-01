Demain nous appartient : Lorie Pester (Lucie) bientôt de retour ? Elle répond

Tout comme Garance Teillet (Jessica), Marysole Fertard (Margaux) et Sandrine Salyéres (Gwen), Lorie Pester a quitté Demain nous appartient pour se consacrer à "d'autres projets professionnels et personnels" comme elle l'a annoncé en janvier 2019. Il s'en est passé des choses depuis son départ entre l'arrivée de la famille Daunier, composée de William, Aurore, Sofia et Manon, la découverte du secret de Sandrine, Victoire et leur mère ou encore la mort d'Arnaud Molina. L'actrice a donc loupé pas mal d'épisodes : elle va avoir du taff en revenant.

"On va se refaire un point en début d'année"

Le retour de Lorie Pester dans Demain nous appartient ne devrait d'ailleurs plus tarder puisqu'elle est partie de la série de TF1 en avril 2019... à moins qu'il y ait un petit changement de programme : "Avec la production, on va se refaire un point en début d'année. On s'était dit qu'on ferait une pause d'environ un an mais ça va dépendre des arches qu'ils développent et de mes projets. Si je ne reviens pas dès avril, ce sera pour plus tard", explique-t-elle dans une interview accordée à Télé Loisirs avant de préciser qu'elle reviendra quoiqu'il arrive : "DNA et moi, ce n'est pas fini !"

Lorie Pester imagine ensuite comme son personnage Lucie Salducci pourrait revenir dans le show : "Je laisse les auteurs, qui font un travail extraordinaire, réfléchir. Je suis sûre qu'ils vont trouver une excellente idée, comme pour la sortie de Lucie, à laquelle personne ne s'attendait. Quand elle est partie, elle avait donné sa démission donc, si elle revient, elle ne serait plus flic en tout cas. Ce qui pourrait être drôle, c'est qu'elle ait un conflit avec Aurore."