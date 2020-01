Mélanie Da Cruz mariée en secret à Anthony Martial, elle se confie dans TPMP People

Ce vendredi 24 janvier 2020, Mélanie Da Cruz était de passage dans l'émission TPMP People de C8 afin, notamment, de parler de sa relation avec le monde de la télé-réalité. Car si la jeune femme s'est construite une véritable carrière de business-woman avec le temps, elle s'est d'abord fait connaître grâce à de telles émissions.

Mélanie Da Cruz assume son passé dans la télé-réalité

Une page qui n'a visiblement pas été difficile à tourner et qu'elle assume pleinement aujourd'hui. Tandis que Matthieu Delormeau souhaitait savoir si ce passé pouvait être comparé à un boulet accroché à son pied, Mélanie Da Cruz s'est montrée au contraire très ouverte, "Je pense que c'est une erreur de dire 'oh non, j'ai pas fait de télé, je renie...' Moi je ne crache pas sur ça".

Puis, elle a ensuite ajouté, "C'est quelque chose qui aujourd'hui a fait que je peux développer tous mes projets, que j'ai pu mettre ma famille à l'abri. Pour moi, la télé-réalité c'est pas une honte".

Mariage secret avec Anthony Martial

Mieux, Mélanie Da Cruz assume également la deuxième étiquette que le public s'amuse à lui coller, celle de compagne de footballeur. En couple depuis quelques années avec Anthony Martial, attaquant de l'Equipe de France, elle a une nouvelle fois balayé d'un revers de main les critiques, "Difficile à vivre ? Pas du tout. Aujourd'hui je suis avec un footballeur, oui, mais cette étiquette n'est pas du tout dure à porter pour moi. Je l'assume entièrement et je n'ai pas de problème avec ça."

Il faut dire que Mélanie est une femme comblée aujourd'hui. Après des fiançailles annoncées il y a plusieurs mois, elle a révélé avoir franchi le cap récemment en se mariant au sportif : "Mariée ? Ouais. Je ne suis pas obligée de mettre des photos [pour l'annoncer]. Mais oui, je suis mariée." Bref, la vie est belle.