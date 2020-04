Mélanie Martial, Jesta, Emilie Nef Naf... les mamans de télé-réalité réunies pour un challenge

Deux nouvelles recrues

La team de Mamans & Célèbres a accueilli deux nouvelles recrues pour son challenge : Charlène (Secret Story 11), enceinte de son premier enfant, et... Mélanie Da Cruz, mariée à Anthony Martial. Cela annonce-t-il leur arrivée dans l'émission de TFX ? Si pour la maman de Swann, rien n'est sûr, la petite amie de Benoît a confirmé sa participation à la saison 2 du programme : "On a commencé à tourner en mars, on a fait pas mal de jours déjà. Je suis trop contente, vous allez nous voir de l'intérieur, ça va changer, ça nous correspond. Vous allez découvrir mon alitement, la nouvelle maison et l'installation de la chambre."