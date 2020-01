Julie Ricci enceinte : elle dévoile le sexe de son (futur) deuxième enfant 🤰

Quelques mois après la naissance de son petit garçon Gianni en septembre 2018, Julie Ricci était victime d'une fausse couche : "Sachez que nous essayons et sommes prêts à retenter le coup après ma dernière grossesse qui hélas n'était pas arrivé à terme", confiait-elle au moment du drame. L'ex-candidate de Friends Trip 3 et son mari Pierre-Jean Cabrieres ont eu raison de retenter le coup puisque Julie Ricci est aujourd'hui enceinte de son deuxième enfant, dont la naissance est prévue pour le 26 janvier 2020 ! Félicitations !

Julie Ricci enceinte d'une petite fille ou d'un petit garçon ?

On est curieux de savoir si celle qu'on peut retrouver dans Mamans & célèbres sur TFX et son mari attendent un garçon ou une fille. Julie Ricci n'est d'ailleurs pas contre à l'idée d'avoir un deuxième petit bonhomme : "On a déjà un fils et j'aime tellement mon fils que je me reverrais bien avec un petit garçon et à la fois voir le visage d'une petite fille, comment elle serait, ce serait trop mignon."Alors, verdict ? La jeune maman est enceinte... d'un baby boy comme elle l'a annoncé en vidéo sur Instagram.

Pierre-Jean Cabrieres a lui aussi partagé la grande nouvelle sur son compte : "C'est un GARÇON ! C'est fou j'étais persuadé que c'était une fille, Julie a bien su garder le secret pendant plusieurs jours! Plus que 3 et on a l'équipe de basket."