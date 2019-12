Julie Ricci enceinte de son 2ème enfant : elle dévoile la date de l'accouchement

S'agit-il d'une fille ou d'un garçon ?

L'ex participante à Friends Trip 3 ou encore aux saisons 1 et 2 des Anges de la télé-réalité sur NRJ12 a ensuite évoqué le sexe de son bébé. Attend-elle une fille ou un garçon ? Julie Ricci ne le sait pas encore, mais la star des réseaux sociaux avoue qu'elle sera contente, que ce soit une baby girl ou un baby boy. "On a déjà un fils et j'aime tellement mon fils que je me reverrais bien avec un petit garçon et à la fois voir le visage d'une petite fille, comment elle serait, ce serait trop mignon" a-t-elle ainsi avoué dans sa story Instagram.

Côté pro, elle sera bientôt de retour à la télévision dans l'émission Mamans et célèbres sur TFX.