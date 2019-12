Julie Ricci enceinte de son 2e enfant, elle annonce sa grossesse en vidéo

"La famille s'agrandit". Le titre de la dernière vidéo de Julie Ricci, dévoilée ce dimanche 22 décembre 2019 sur Youtube, ne laisse aucune place au doute : l'ancienne candidate de Secret Story 4 devenue youtubeuse est enceinte de son deuxième enfant ! Plus d'un an après la naissance de Gianni, fin septembre 2018, Pierre-Jean Cabrieres et elle vont être à nouveau parents !

Dans la vidéo beaucoup trop mignonne, on voit les deux amoureux qui se sont mariés en décembre 2018 marcher sur une plage paradisiaque des Maldives, chacun de leur côté, pour finalement se rejoindre, s'enlacer et s'embrasser. Quelques instants plus tard, on retrouve la jolie brune au bord de l'eau avec un petit baby bump, puis son chéri lui embrasser le ventre. L'ex-candidate de Friends Trip 3 a ensuite partagé une vidéo de son échographie, sur laquelle on peut voir le bébé qu'elle attend.

Une bonne nouvelle après une fausse couche

Une bonne nouvelle pour celle qui a fait une fausse couche après quatre mois de grossesse, quelques mois seulement après la naissance de Gianni. "Malheureusement, le coeur du bébé s'est arrêté (...) Quand il [le médecin, ndlr] nous a dit ça, je n'avais pas de mots. J'ai mis du temps. J'ai un petit peu pleuré. Je ne voulais en parler à personne", annonçait-elle, ajoutant "Sachez que nous essayons et sommes prêts à retenter le coup après ma dernière grossesse qui hélas n'était pas arrivé à terme.". On leur souhaite désormais tout le bonheur du monde !