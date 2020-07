Milla Jasmine "officiellement célibataire" : elle annonce sa rupture avec Mujdat 💔

Après un épisode très compliqué dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4, Milla Jasmine et Mujdat se sont retrouvés dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 et se sont remis en couple : ils sont même repartis fiancés de l'aventure. Les amoureux se sont ensuite envolés direction la Thaïlande pour Les Apprentis aventuriers 5, mais malheureusement pour eux, le tournage a été rapidement stoppé à cause du coronavirus. Sauf que Milla Jasmine et Mujdat ne sont pas rentrés en France tout de suite : ils ont profité de leur confinement dans un cadre de rêve.

Milla Jasmine "officiellement célibataire"

Pour le moment, on ne sait pas s'ils repartiront en tournage pour Les Apprentis aventuriers 5, mais une chose est sûre : Milla Jasmine et Mujdat n'ont participé ensemble aux Marseillais VS Le reste du monde 5. L'ex-candidate des Anges 9 est partie seule et, si vous avez suivi les dernières news, elle a déjà quitté le programme de W9 : il se murmure qu'elle aurait été virée après une bagarre.

Et alors que les internautes s'attendaient à assister aux retrouvailles romantiques entre Mujdat et Milla Jasmine, la pote de Manon Marsault les a finalement surpris en annonçant... leur rupture : "officiellement célibataire. Vaut mieux être seule que mal accompagnée", a-t-elle posté en story sur Instagram avant de balancer : "rien de pire que les gens qui restent avec vous par intérêt."

Par contre, Milla Jasmine a supprimé son message : l'a-t-elle écrit sur un coup de tête ? Se sont-ils déjà réconciliés avec Mujdat ? Certains internautes pensent à un coup de buzz pour que son fiancé intègre une émission de télé-réalité comme Les Princes et les princesses de l'amour 4.