Les apprentis aventuriers 5 : la saison annulée ? La directrice de Banijay répond

La saison 5 des Apprentis aventuriers ne partait déjà pas très bien avec le départ de Moundir à la tête de l'émission de W9 : il aurait été remplacé par Laurent Maistret. Les complications ont continué pour le programme avec l'arrivée du coronavirus et le lancement du confinement. Le tournage a bien évidemment dû être arrêté : "suite aux mesures gouvernementales, le tournage en Thaïlande de l'émission #LesApprentisaventuriers doit s'interrompre. Nos priorités sont la sécurité et le retour des participants et des équipes.", annonçait Banijay au mois de mars.

Y a-t-il encore une chance pour Les apprentis aventuriers 5 ?

Depuis le déconfinement, le tournage de Les apprentis aventuriers 5 (anciennement appelés Moundir et les apprentis aventuriers) n'a pas repris et ce pour la simple et bonne raison qu'il est encore difficile de voyager à l'extérieur de la France. Il pourrait avoir lieu chez nous, mais pas facile de trouver une plage complètement déserte ici.

Du coup, Banijay a préféré se concentrer sur Les Marseillais VS Le reste du monde 5, tournés cette année à Cannes avec des mesures sanitaires strictes à respecter, mais la société de prod tire-t-elle une croix sur son émission d'aventure, diffusée généralement avant l'été ?

Florence Fayard, la directrice de Banijay, a répondu à la fameuse question en interview avec Média+ : "le programme est en suspens, en attendant de déterminer une destination." W9 et Banijay vont peut être attendre que la situation se rétablisse avant de relancer le tournage de la saison 5 avec un mélange du casting prévu au départ et de nouveaux candidats peut-être. Affaire à suivre.