Eloïse (Les Marseillais aux Caraïbes) et Nacca toujours en couple, en voici la preuve

Quels couples des Marseillais aux Caraïbes sont encore d'actualité ?

Eloïse et Nacca ont au moins le mérite d'être le seul couple à avoir survécu aux Marseillais aux Caraïbes, si on ne compte pas Manon Marsault et Julien Tanti et Kevin Guedj et Carla Moreau, qui se sont d'ailleurs fiancés durant la nouvelle saison de l'émission de W9.

Eh oui, Paga et Victoria ne sont plus ensemble, comme Maëva Ghennam et Greg. Le retour à la réalité a été difficile pour l'ex d'Adixia et sa petite amie : une pote de Victoria a d'ailleurs accusé Paga d'avoir insulté et manipulé la Marseillaise. Concernant Maëva et Greg, la BFF d'Alix aurait tout simplement trompé son chéri en rentrant de tournage, sympa !