Maëva Ghennam (Les Marseillais) infidèle à Greg après le tournage ? Il balance

Entre Maëva Ghennam et Greg, c'est un peu une histoire sans fin. Ils se séparent, ils se remettent en couple, ils se séparent encore, ils se remettent une nouvelle fois ensemble... il faut suivre. Certains internautes laissent quand même sous-entendre que les deux candidats compliqueraient leur relation juste pour faire parler d'eux dans Les Marseillais. Si c'est le cas, ça fonctionne, d'autant plus que Maëva Ghennam a terminé Les Marseillais aux Caraïbes en beauté en demandant à Greg de s'installer avec elle à Marseille.

Greg trompé par Maëva Ghennam après le tournage ?

Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous avez bien évidemment remarqué que le meilleur pote de Paga et la BFF d'Alix n'habitent pas du tout ensemble et que c'est la guerre entre eux pour une histoire de sac Chanel, récupéré par Manon Marsault au final. Ils ne sont donc plus en couple et leur rupture remonte à après le tournage. Que s'est-il passé ?

Eh bien, Maëva Ghennam aurait trompé Greg si l'on en croit l'ex-participant à Moundir et les apprentis aventuriers 4 : "entre toi et moi, tu m'as jamais aimé et quand on est revenu, c'est toi qui as tout gâché. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais ce n'est pas moi qui me suis tapé un autre mec en revenant de tournage. Arrête de faire l'actrice Voldemort. (...) Je pensais vraiment avoir trouvé la femme de ma vie et je pensais vraiment avancer. En fait, ça ne marchait que dans un sens. Mes sentiments étaient réels, mais je ne pense pas que ses sentiments étaient là, à Voldemort." Voldemort, sympa comme surnom...

"Je ne veux plus jamais lui parler"

Pour le moment, Greg et Maëva ne sont pas près de se remettre en couple dans une nouvelle aventure, surtout qu'ils sont en froid depuis l'anniv de l'ex de Nacca : "On ne se parle plus du tout. Je ne veux plus jamais lui parler. Pourquoi ? A cause de l'affaire du sac", confie Maëva Ghennam en interview avec Télé Star avant d'ajouter : "Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai envie de me poser. Mais pas avec Greg."