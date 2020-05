Manon (Les Marseillais aux Caraïbes) règle avec classe le drama du sac Chanel entre Maeva et Greg

Manon Marsault Tanti a racheté le sac Chanel

Dans les épisodes des Marseillais aux Caraïbes sur W9, Maeva Ghennam et Greg Yega ont connu des hauts et des bas, un peu en mode Kevin Guedj et Carla Moreau avant qu'ils ne deviennent parents. Alors que les twittos ont été choqués par l'attitude de Maeva avec Greg, ils ont été témoins d'un nouveau clash entre les deux ex. Sauf que cette fois, leur désaccord s'est déroulé sur les réseaux et pas dans un épisode de l'émission.

Le problème ? Greg a offert un sac Chanel à Maeva comme cadeau d'anniversaire le 14 mai 2020. Vexé qu'elle ne le remercie pas, une dispute a éclaté entre eux. En plus de cette embrouille, la star de télé-réalité a failli être cambriolée. Du coup, Maeva était en larmes et au plus mal sur Snap. Manon Marsault Tanti est donc intervenue pour calmer ses fratés.

Sa solution ? Elle a demandé la permission à Greg pour racheter le sac de luxe à Maeva. Et il a accepté. Ce 27 mai 2020, la mère de Tiago a donc expliqué dans ses stories Instagram et Snapchat : "Est-ce qu'on en parle de l'histoire de ce sac Chanel ? Ce sac qui a fait tant de polémiques entre Maeva et Greg. Bah du coup, c'est moi qui l'ai racheté à Maeva".

"Je suis trop fière de ma copine"

Celle qui est mariée à Julien Tanti a ainsi raconté : "Hier, elle (Maeva, ndlr) est venue au salon où je me suis fait coiffer et elle m'a expliqué que le sac, elle voulait le donner aux Restos du Coeur ou à la SPA. Sauf que, mis à part en cas de vente aux enchères, je ne vois pas trop l'utilité pour les animaux d'avoir un sac. Et même pour les Restos du Coeur, il y a plus besoin de nourriture ou de choses importantes pour des gens qui sont dans le besoin. Donc c'était mieux de vendre le sac et de donner l'argent directement à une association".

La candidate de télé-réalité qui était contente d'avoir perdu 10 kilos a tenu parole. Maeva a en effet en fait don de l'argent reçu de la part de Manon Tanti à une association a assuré cette dernière. "Le sac est très beau mais si l'argent n'allait pas pour une association, je ne l'aurais pas acheté" a-t-elle déclaré, "Je suis trop fière de ma copine qui aurait pu garder le sac ou l'argent et en fait non. Elle est en route pour les Restos du Coeur maintenant".