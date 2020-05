Maeva Ghennam (Les Marseillais) en larmes sur Snapchat : "Je suis au plus bas"

C'est une sacrée journée qu'a passé Maeva Ghennam pour ses 23 ans. Après avoir "passé le meilleur anniversaire de toute sa vie", malgré l'absence d'Alix, sa meilleure pote, un incident est venu perturber sa bonne humeur : "j'ai eu une tentative de cambriolage hier pendant mon anniversaire", a-t-elle raconté sur Snapchat, très énervée. "J'ai plusieurs alarmes sauf que j'ai fait une erreur. Elle a sonné et, comme il y avait du monde, j'ai pas compris, je l'ai désactivée.", raconte-t-elle, ayant du mal à croire qu'ils ont tenté de la cambrioler pendant sa fête : "ils ont osé le faire pendant mon anniversaire. C'est pas normal de ne pas se sentir en sécurité chez soi". Elle a évoqué la solution de quitter Marseille et la france et d'embaucher des agents de sécurité, avant de revenir sur ses propos plus tard dans la soirée : "Je suis bien en france".

Maeva Ghennam en larmes sur Snapchat

Ce n'est pas tout : la candidate des Marseillais aux Caraïbes s'est également embrouillée avec son ex Greg, qu'elle accuse de lui avoir offert un beau cadeau (un sac Chanel) en attendant quelque chose en retour, à savoir qu'elle se remette avec lui : "j'en ai marre qu'il se victimise à chaque fois. Il aurait dû se remettre en question et s'excuser." Elle l'accuse également de ne pas savoir se tenir : "A chaque fois, il gâche les événements qu'on fait ensemble parce qu'il ne sait pas se tenir. Ca a été le cas hier. Il est parti en vrille et il a failli se battre avec mon ami. Il voulait parler avec moi mais, vu qu'il n'était pas dans son état normal, je lui ai dit de rentrer chez lui et de revenir aujourd'hui". Il lui a reproché de ne pas avoir été "reconnaissante pour son cadeau" et lui a demandé de lui rendre le sac. Elle lui reproche de ne pas se remettre en question et de ne pas s'excuser. "vous imaginez à quel point il est manipulateur, à chaque fois il me fait passer pour la mauvaise". En larmes, elle conclut par "Entre le cambriolage et ça... J'ai passé une journée de merde. Je suis au plus bas." De son côté, Greg regrette que Maeva ne soit pas aussi amoureuse de lui qu'il l'est d'elle... Bref, c'est encore la guerre.