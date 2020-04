Maeva (Les Marseillais) et Greg, la guerre continue : "C'est un gamin qui pleure pour rien" (EXCLU)

Chaque année, le jeu des problèmes pète une amitié ou un couple et chaque année, Julien Tanti se régale face au succès de son game ! Dans Les Marseillais aux Caraïbes, ce sont Greg et Maeva Ghennam les deux principales victimes puisqu'ils se sont séparés après que la meilleure pote d'Alix a avoué qu'elle ne pourrait pas être avec un autre mec devant son ex avec qui elle était fiancée et avec qui elle est restée cinq ans. Maeva a voulu être honnête, mais son discours a fait péter un énorme câble à Greg.

Greg prêt à tout pour quitter Les Marseillais aux Caraïbes

Depuis, les deux fratés des Marseillais aux Caraïbes sont en guerre ! Greg ne supporte d'ailleurs plus d'être dans la même maison que la copine de Carla Moreau... à tel point qu'il est prêt à tout pour quitter l'aventure et rentrer à Marseille loin d'elle.

Dans un extrait exclu de l'émission de W9, à découvrir sur PRBK, Julien Tanti annonce que son fraté a fait exprès de rater son job pour obtenir un billet d'avion direction la France. Et alors que Greg s'attendait sûrement à un peu de réconfort et de soutien de la part de Maeva, elle l'a une nouvelle fois descendu devant tout le monde : "C'est un gros gamin. Je ne suis pas sa mère. Qu'est-ce que je fais foutre à Marseille avec un gamin qui me quitte pour rien, qui pleurs pour rien." Ambiance, ambiance...