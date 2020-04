Maeva (Les Marseillais aux Caraïbes) et Greg séparés : les twittos choqués par l'attitude de Maeva

Maeva clashée sur les réseaux

Alors que sa copine Alix avait fracassé Benji et cassé internet lors de son arrivée dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9, c'est au tour de Maeva Ghennam de se retrouver en TT sur Twitter avec son ex Greg Yega. Dans l'épisode diffusé ce mardi 14 avril 2020, les téléspectateurs ont pu découvrir le couple se déchirer jusqu'à se séparer. Dans cette deuxième partie de la soirée jeu des problèmes, Maeva a ainsi avoué qu'elle ne pourrait pas être en couple avec Greg devant son ex avec qui elle était restée 5 ans. Ce qui forcément a touché Greg, qui a galéré pendant 1 an avant de la récupérer. Au lieu de s'expliquer, les deux sudistes se crient dessus et finalement, il a préféré quitter Maeva. Vénère, la candidate de télé-réalité s'est alors mise à embrasser son ex Nacca et Nicolas, le célibataire de l'aventure et BFF de Benji. Résultat ? Greg a fini en larmes sur la plage.

Sur Twitter, Instagram, Snapchat... Toutes celles et tous ceux qui ont maté l'épisode des Marseillais aux Caraïbes ont commenté, choqués, la rupture de Maeva et Greg et le comportement de la marseillaise. Autant la majorité l'adore pour son caractère de folie, son franc-parler et son humour, même quand elle est parfois drôle malgré elle, mais là, ça en est trop. Beaucoup de twittos ont soutenu Greg dans cette histoire. Il leur fait de la peine et n'ont pas compris pour la plupart les décisions de Maeva. Ils vont même jusqu'à la traiter de "garce" et de "serpent".