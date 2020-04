Les Marseillais aux Caraïbes : "J'ai des bombes à lâcher", le jeu des problèmes de retour (EXCLU)

En général, on dit "le calme avant la tempête". Là c'est plutôt la tempête avant la tempête dans Les Marseillais aux Caraïbes. Rien ne va plus dans l'aventure depuis qu'Alix a découvert l'infidélité de Benjamin Samat avec Océane, qui se fait insulter sur les réseaux sociaux, et la situation ne risque pas de s'arranger de si tôt, mais en plus de cette histoire, il faut aussi gérer les problèmes des autres candidats. En bref, tout est grave compliqué et comptez bien sur Julien Tanti pour rajouter un peu de piment dans tout ça.

Le jeu des problèmes de retour !

Dans un extrait exclu des Marseillais aux Caraïbes, dont les épisodes seront raccourcis de 10 minutes à cause de la pandémie de coronavirus à partir de lundi 13 avril, le mari de Manon Marsault apprend que Nacca et Eloïse sont en couple. Mais cette info est rapidement squeezée par... le retour du très célèbre jeu des problèmes !!! "J'ai des bombes à lâcher, je vais tout donner. C'est moi le roi des problèmes et c'est mon jeu", balance Julien Tanti. Préparez-vous à encore plus de clashs, de cris, d'embrouilles... et de pleurs ?

A quoi s'attendre ?

Alix va-t-elle en profiter pour se venger de son ex, Benjamin Samat ? Océane a-t-elle prévu de provoquer Eloïse en se rapprochant de Nacca ? Paga apprendra-t-il encore des secrets sur Victoria ? Le couple de Maëva et Greg sera-t-il mis en danger ? Océane, qui a réagi aux insultes d'Alix, balancera-t-elle que Benjamin a continué à se rapprocher d'elle à Cuba alors qu'il maintient le contraire ? Tout le monde a du souci à se faire car avec Julien Tanti, on peut s'attendre à tout !