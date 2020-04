Benjamin Samat (Les Marseillais aux Caraïbes) critiqué pour son infidélité : il provoque les haters

L'arrivée d'Alix a permis à l'émission Les Marseillais aux Caraïbes de battre son record d'audience avec 1 million de téléspectateurs ! Un record assez logique puisque quasiment tous les téléspectateurs étaient impatients de découvrir le moment où Alix allait apprendre l'infidélité de Benjamin Samat avec Océane. Ils ont enfin assisté aux retrouvailles mouvementées et alors que la meilleure pote de Maëva Ghennam a pu compter sur le soutien des internautes, la soeur de Marine El Himer et Benji ont pris cher sur Twitter.

Benjamin Samat répond à ses haters

Le comportement d'Océane a fortement énervé les Twittos : ils n'ont pas vraiment compris pourquoi elle n'était pas restée dans son coin au lieu de se mêler des problèmes de couple d'Alix et Benjamin Samat. Le fraté de Julien Tanti, lui, a reçu pas mal de critiques pour avoir trompé sa petite amie. En bref, Océane et Benjamin sont devenus les cibles numéro 1 des internautes. L'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 4 a préféré en rire en taclant avec humour les haters : "Je vous vois les fans de télé-réalité de Marseille qui me connaissent et qui parlent de moi alors qu'en face ça me taille des flûtes. Guignols."