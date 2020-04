Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) séparée de Benji : "Je suis contente d'être célib finalement"

Alix séparée de Benji, elle semble bien vivre son célibat

Dès son arrivée dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9, Alix avait fracassé Benji et cassé internet. Les internautes ont donc été nombreux à regretter que la candidate parte déjà, et ce malgré son geste violent envers Océane. En effet, Alix a quitté l'émission avec Benjamin dans l'épisode diffusé ce jeudi 23 avril 2020. Mais si le candidat ami de Julien, Paga, Kevin, Nico ou encore Greg va revenir plus tard, en revanche son ex chérie ne devrait pas retourner dans le programme.

Les téléspectateurs se sont aussi demandés pourquoi ils sont partis réconciliés et amoureux des Marseillais aux Caraïbes pour finalement être aujourd'hui séparés. Si on ne connaît pas toutes les raisons de leur rupture, on sait par contre grâce aux stories passées d'Alix que Benji, une fois de retour avec elle à Marseille aurait finalement décidé de repartir quelques jours dans l'aventure télévisée. Et une fois le tournage terminé, tout ne s'est pas passé comme prévu pour leurs retrouvailles dans le sud de la France. Benjamin aurait avoué à celle qui est désormais son ancienne copine qu'il ne savait plus où il en était. Ce qui a fini par les amener à une séparation.

Mais sur Instagram depuis le début du confinement, Alix semble de nouveau heureuse. Dans sa story postée ce samedi 25 avril 2020, la BFF de Maeva a même avoué à ses nombreux abonnés en souriant : "Franchement je suis contente d'être célibataire finalement".