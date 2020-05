Maeva (Les Marseillais aux Caraïbes) amincie : "J'ai perdu 10 kilos"

"Ça m'a traumatisée d'être grosse dans Les Marseillais aux Caraïbes"

Dans l'épisode des Marseillais aux Caraïbes diffusé ce mardi 5 mai 2020 sur W9, Maeva Ghennam a fait un test de grossesse. Manon Marsault lui en a donné un parce que la candidate de télé-réalité a eu peur d'être enceinte de Greg Yega. Mais c'était une fausse alerte. Celle qui avait choqué les twittos par son attitude avec Greg lors de leur rupture dans l'émission croyait avoir un "bebew". Pourquoi ? Parce qu'elle a pris plusieurs kilos sur le tournage. Dans ses stories Instagram et Snapchat, la BFF d'Alix a avoué avoir été très complexée par cette prise de poids.

Se filmant face caméra, Maeva Ghennam a ainsi confié à ses nombreux abonnés : "Ça m'a traumatisée d'être grosse dans Les Marseillais, j'avais trop grossi". "Je complexais vraiment. Pendant le tournage, j'avais pris dix kilos, j'avais explosé" a-t-elle même précisé, "Quand je me regarde à la télé, je suis choquée. En plus la télé, ça vous rajoute 5 kilos". Mais depuis le début du confinement, la star des réseaux a réussi à retrouver la silhouette de rêve qu'elle souhaitait.

Maeva Ghennam révèle comment elle a perdu 10 kilos

Dans ces mêmes stories vidéos, Maeva Ghennam a en effet expliqué : "Du coup je fais plein de choses pour mincir et ça marche vraiment". Très contente de sa perte de poids, elle a déclaré avoir perdu tous les kilos pris pendant le tournage des Marseillais aux Caraïbes : "J'ai perdu 10 kilos". La marseillaise qui avait répondu aux critiques des internautes qui la jugeaient méconnaissable à cause de la chirurgie esthétique a même dévoilé ses astuces minceur.

C'est grâce au sport, à une alimentation plus saine et à beaucoup de thé détox que la belle a révélé avoir minci. "Je les ai perdus depuis (les 10 kilos, ndlr), je suis trop contente. J'ai retrouvé ma taille. J'ai fait des efforts : je mange beaucoup moins qu'avant, je fais beaucoup de sport, je prends beaucoup de thé détox" a-t-elle indiqué, et "maintenant, je fais attention à tout". Heureuse de cet amincissement, Maeva a même ajouté : "Je suis trop fière de moi, j'ai vraiment bien minci".