Maeva et Laura méconnaissables à cause de la chirurgie esthétique ? Elles répondent aux critiques

Dans sa story Insta, Maeva a d'abord avoué souffrir à cause du botox injecté près des yeux pour avoir un regard de chat : "J'ai hyper mal à mon botox, ça me tire grave ! Mais genre, ça va grave se détendre. Parce que dans 4-5 jours j'aurais déjà perdu 70%. Mais ça fait trop mal". Puis Laura et elle ont répondu aux attaques sur leur physique et leurs "nouveaux" visages.

Les deux amies répondent aux critiques

Celle que vous verrez bientôt dans Les Marseillais aux Caraïbes a ainsi assuré qu'elle et celle qui va bientôt se marier avec Nikola Lozina ont beaucoup ri en lisant les messages : "Non mais vraiment mort de rire de ce qui tourne sur nous sur Twitter ! Non mais si vous croyez qu'on en rigole pas. En fait, on en rigole autant que vous. Non mais vraiment hein. Même plus !".

En plus de montrer leur autodérision, Maeva et Laura ont assumé complètement leur dernière opération de chirurgie esthétique qui ne plaît pas à tout le monde. Oui les candidates de télé-réalité savent qu'elles sont "méconnaissables sur la photo" : "On est pas comme la plupart des gens, on assume. On va pas quitter les réseaux et ne pas se filmer pendant une semaine. On s'assume" a déclaré l'aînée des deux.

Sur Instagram, elles ont ensuite posté une série de clichés en écrivant en légende : "Insta VS backstage réalité et nos photos sont pas retouchées". Sur les images, Maeva et Laura semblent de nouveau pareilles qu'avant. C'est parce que leurs peaux auraient fini par bien s'imprégner du botox, du coup leurs visages ont l'air plus détendus et relâchés comme l'a expliqué la sudiste.