Laura Lempika et Nikola Lozina fiancés : elle dévoile le nom de son témoin

Laura Lempika dévoile le nom de son témoin

Contre toute attente, Laura Lempika s'est fiancée à Nikola Lozina. Un mariage qui devrait se dérouler en septembre 2020, comme les futurs mari et femme l'ont avoué sur les réseaux sociaux. Si les deux amoureux prennent autant de temps avant la cérémonie, c'est sans doute parce qu'ils souhaitent un grand mariage, un peu comme celui de Manon Marsault et de Julien Tanti. Les candidats des Marseillais avaient fait durer la fête sur plusieurs jours dans un superbe endroit et les caméras avaient même filmé l'événement.

Très excitée à l'idée de dire "oui" à Nikola Lozina, Laura Lempika a dévoilé le nom de son témoin sur son compte Instagram. Dans les commentaires de son post montrant en photos la demande en mariage du candidat de télé-réalité belge, la mère de Tiago a écrit : "Félicitations ma jum's d'amour à moi. Trop trop hâte. Love you à la folie". Son amie fiancée a alors répondu : "Mon témoin". C'est donc Manon Marsault, l'une des BFF de Laura, qui sera son témoin. Quant à son mari Julien Tanti, très proche de Nikola Lozina, il pourrait bien être le témoin du marié.