Manon Marsault : caprices de Tiago et tensions avec Julien Tanti, fin d'année compliquée

Retour à la réalité compliqué pour Manon Marsault. Récemment en tournage pour l'émission Les Marseillais dans un décor paradisiaque (Les Caraïbes), la compagne de Julien Tanti fait aujourd'hui face à un véritable coup de blues depuis la fin de cette aventure. Au détour d'une story postée sur son compte Snapchat (repérée par Téléstar), la candidate de télé-réalité s'est en effet confiée sur les difficultés de sa vie de jeune maman auprès de son fils Tiago.

Manon vs les caprices de son fils

"Bon mes amours, ce soir je vais essayer de passer une soirée entre amis. (...) J'espère que ça va bien se passer parce que Tiago en ce moment il n'est pastrès facile. Il fait beaucoup de caprices. Dès qu'on ne veut pas lui donner quelque chose il hurle, il se roule par terre." a-t-elle ainsi dévoilé, visiblement à bout.

Et pour cause, à en croire Manon Marsault, son fils serait entré dans la pire période de l'enfance, celui "où il veut nous tester." Or, ce jeu du plus fort amène logiquement à des situations compliquées à gérer au quotidien, "C'est vraiment pas amusant de tout le temps lui dire 'Nan, Nan, Nan !', ça m'attriste un peu d'ailleurs. Je fais de mon mieux pour lui expliquer qu'il ne peut pas faire certaines choses. Mais apparemment c'est l'âge. Du coup c'est un peu fatiguant".

Tensions au sein du couple

Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Julien Tanti ? Oui... et non. Toujours d'après la jeune femme, lui aussi est touché par cette fatigue, ce qui crée parfois quelques étincelles : "Même entre Julien et moi ça peut arriver que ce soit tendu, là ces derniers jours parce qu'on est fatigué tous les deux (...). J'espère que tout va rentrer dans l'ordre, y'a pas de raison. Donnez-moi des conseils, si vous en avez".

Noël approche, il est encore temps de demander au vieux barbu une année 2020 plus calme !