Emmanuel Macron moqué pour son accent en anglais sur Twitter

Une séquence qui rappelle fortement celle, devenue culte, de Jacques Chirac en 1996. L'homme politique avait également fait sortir des militaires israéliens avec sa fameuse phrase : "Do you want me to go back to my plane ?" ("Voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ?" en français). Son accent en anglais avait lui aussi fait beaucoup réagir.

A noter que lors de ce déplacement, celui qui est à la tête du pays a prononcé un discours dans lequel il a assuré mener "chaque jour un combat contre l'antisémitisme en le traquant dans les discours, dans les comportements, sur Internet" parce que "ne rien dire, détourner le regard, c'est se rendre complice".

Il se rendra aussi en Cisjordanie pour y rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne. Une façon de se montrer neutre entre les deux pays, sans prendre partie.