Sebydaddy (Les Princes et les princesses de l'amour 3) et Léa Mary de nouveau en couple ❤️

"Je m'estime célibataire", a annoncé Sebydaddy avant de préciser : "On s'engueule tout le temps, elle est assez susceptible." Léa Mary a ensuite révélé les raisons de leur rupture : "j'ai pris des médicaments pour l'acné. C'est très dur à vivre, ça peut amener au suicide et à la dépression. Suite à ça, on s'est beaucoup embrouillé. Je pleurais pour rien, c'était une horreur. Ca nous a un peu éloigné. On a eu une très grosse embrouille y a quelques jours." Une version confirmée par Sébastien Dubois.

Sebydaddy et Léa Mary s'affichent de nouveau ensemble

L'ex-petit ami de Hillary a aussi partagé des messages vocaux dans lesquels ont peut entendre Léa Mary lui demander de réfléchir à leur séparation et de lui laisser une seconde chance. Même si Sebydaddy paraissait sûr de son choix, il a finalement changé d'avis puisqu'il est de nouveau en couple avec son ancienne prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour 3.

Les candidats de 10 couples parfaits 4 n'ont pas fait d'annonce officielle : ils se sont juste de nouveau affichés tous les deux sur les réseaux sociaux, ce qui a suffit aux internautes pour comprendre qu'ils s'étaient remis ensemble. Certains internautes avaient d'ailleurs deviné que leur rupture n'était pas définitive.