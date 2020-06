Sebydaddy (Les Princes et les princesses de l'amour 3) annonce sa rupture avec Léa Mary 💔

Qui aurait cru qu'il y avait encore de l'espoir entre Sebydaddy et Léa Mary, surtout après que la candidate a dormi dans le même lit qu'Illan alors qu'elle était en couple avec l'ex de Hillary et le fail de leur réconciliation dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 ? Eh bien, malgré tout ça, les deux ex ont décidé de se laisser une seconde chance : ils se seraient apparemment remis ensemble sur le tournage de 10 couples parfaits 4, avec Kellyn et Anthony Alcaraz, aujourd'hui séparés.

"Je m'estime célibataire"

Depuis, Sebydaddy et sa petite amie sont inséparables, mais être h24 ensemble ne leur a pas réussi apparemment puisque l'ancien meilleur pote d'Illan a annoncé leur rupture sur Instagram : "On s'est encore engueulé avec Léa Mary. On casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble, on casse... Ca c'est quand c'est la fin de la relation. Donc voilà , je m'estime célibataire aujourd'hui. J'archive toutes mes photos sur Instagram. On s'engueule tout le temps, elle est assez susceptible. Moi, je suis fatigué en ce moment. Ca fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Au moindre petit truc, elle me fait la gueule et ça part." Maintenant, reste à savoir si leur rupture est définitive ou pas.