Booba affiché par Léa Mary (Les Princes) : "tu m'as DM et je ne t'ai pas répondu"

Booba est un peu le troll n°1 des réseaux sociaux ! Le rappeur adore afficher ses ennemis, Damso, Kaaris, Rhoff et on en passe, mais aussi des stars, comme Angèle et Fanny Neguesha, qui s'est comparée à Shay, et des candidates de télé-réalité. Rym Renom, enceinte de Vincent Queijo, en a d'ailleurs fait l'expérience après avoir posté sa vidéo où elle parle de compote de pommes et à la banane et de masque pour les cheveux : "Donc là il est 03h27 du matin j'me suis levé pour pisser et j'tombe sur ça. Le 11 mai quand on va rentrer dans le nouveau monde", a-t-il posté en légende.

"Tu m'as DM et je ne t'ai pas répondu"

Après les envies gourmandes de l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 5, Booba s'est amusé à partager les confessions de Léa Mary (Les Princes et les princesses de l'amour 3) sur sa future opération des fesses dans sa story Insta : "J'ai vite envie de me faire opérer et de me faire enlever des fesses. J'avais pris rendez-vous avec un chirurgien en février. J'ai payé la consultation, mais il m'a jamais envoyé de dossier avec le prix de l'opération (...) Je suis blasée, ça me saoule." Les internautes ont ensuite envoyé la vidéo à la petite amie de Sebydaddy.

Une vidéo à laquelle Léa Mary a réagi en balançant un petit dossier sur le Duc de Boulogne : "Déjà, j'ai envie de te dire que t'as 40 piges. Qu'est-ce que tu vas regarder les vidéos des gens de la télé-réalité, je comprends pas ton délire. En plus de ça, à Miami, tu m'as DM et je ne t'ai pas répondu donc peut-être que t'as le seum, j'en sais rien. Et en plus de ça, qu'est-ce qui te choque dans les gros culs, ta baby mama m'a même demandé le nom de mon chirurgien donc au bout d'un moment laisse moi tranquille." Ça clashe fort !