Vincent Queijo (La Villa 5) bientôt papa : Rym Renom confirme être enceinte de leur bébé

Un bébé pour Vincent et Rym

Depuis quelques années déjà, Vincent Queijo a toujours avoué vouloir fonder une famille. Et c'était aussi l'un des rêves de Rym Renom, qu'il a rencontré dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX. Ceux qui sont tombés fous amoureux l'un de l'autre sur le tournage de l'émission avec Lucie Mariotti sont donc comblés de bonheur parce que non seulement Vincent et Rym sont toujours en couple depuis la fin du tournage, mais en plus ils vont devenir parents. Fin février 2020, une rumeur annonçait que Rym Renom serait enceinte de Vincent Queijo. Les tourtereaux ont confirmé la bonne nouvelle d'un bébé à venir sur leurs comptes Instagram respectifs.