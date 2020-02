Vincent Queijo (La Villa 5) bientôt papa ? Rym Renom serait enceinte

Qui a dit que la télé-réalité ne servait à rien ? Tandis que Nabilla Benattia serait devenue millionnaire grâce à ça, Vincent Queijo a profité de l'émission La Villa des Coeurs Brisés pour rencontrer son âme soeur. Inconnue en France mais petite célébrité en Espagne, Rym Renom a en effet réussi à faire fondre son coeur durant le programme.

Un couple plus heureux que jamais

Sur Instagram, Vincent Queijo a même profité de l'actualité de l'émission de TFX pour faire une petite mise à jour toute mignonne sur son couple. Ce jeudi 20 février, le jeune homme a notamment déclaré : "Notre amour ne cesse d'augmenter ! (...) Je pensais être une cause perdue ! Et Rym Renom est apparue dans ma petite vie ! J'ai juste trouvé l'amour de ma vie ! Et je le dis avec beaucoup de fiertés !"

Une belle déclaration qui n'est pas restée sans réponse. Sur son propre compte, la jeune femme a également célébré leur amour au travers d'un message au moins aussi touchant : "Toi l'homme de ma vie, mon destin, mon sourire, ma vie entière, j'ai les larmes aux yeux mais cette fois ci de joie car je ne suis plus seule, tu es là avec moi, dans ma vie, dans mon coeur...merci de me faire rêver , merci d'être là, merci d'exister, merci d'être comme tu es, tu as fait de moi la personne la plus heureuse".

Bientôt le bébé ?

De quoi comprendre que leur histoire n'en est qu'à ses débuts ? Absolument. Mieux, Public l'assure aujourd'hui, leur bonheur devrait même passer à l'étape supérieure dans les mois à venir. Le magazine people le révèle : "On est en mesure de vous affirmer, en exclusivité, que la tornade Rym est enceinte de son premier enfant. Avec Vincent, ils ont décidé de former une famille et de grandir ensemble."

Une révélation totalement inattendue - à l'heure actuelle le couple n'a pas encore confirmé la nouvelle, elle est donc à prendre avec des pincettes, mais qui pourrait rapidement enflammer les réseaux sociaux si elle était amenée à être confirmée. Dans tous les cas, une chose est sûre, ni Vincent, ni Rym ont le coeur brisé aujourd'hui.