Vincent Queijo (La Villa 5) et Astrid Nelsia réconciliés depuis le tournage ? Ils répondent

Astrid Nelsia est-elle jalouse de Rym ? C'est ce qu'ont pensé les internautes après le violent clash entre les deux candidates dans La Villa des Coeurs Brisés 5. Si vous n'avez pas eu le temps de rattraper les épisodes, la belle espagnole et l'ex de Sisika ont bien failli en venir aux mains car Rym n'a pas apprécié de voir son dîner romantique avec Vincent Queijo gâché par l'appel d'Astrid Nelsia. Elle est alors rapidement rentrée à la villa pour régler ses comptes, mais tout est parti en vrille lorsque la pote de Sarah Fraisou a balancé un mouchoir sur Rym.

Astrid Nelsia et Vincent Queijo sont-ils redevenus potes ?

Vincent Queijo a totalement pété un plomb et n'a pas manqué de prendre la défense de sa petite amie devant tout le monde, mais il n'a surtout pas hésité à mettre un terme à son amitié de longue date avec Astrid Nelsia. Coup dur ! Nous sommes sûrs que vous êtes curieux de savoir si les deux potes se sont réconciliés depuis le tournage.

Eh bien, ça n'a pas l'air puisque lorsqu'un internaute a demandé à l'ex de Sarah Lopez s'il était toujours en contact avec celle qui était en couple avec un footballeur, il a répondu de manière assez froide : "non, juste je m'en fous maintenant." Astrid Nelsia, elle, a avoué de son côté que ça ne sera plus "jamais" pareil entre elle et lui. Vincent Queijo a peut-être perdu une pote, mais il a au moins gagné l'amour grâce à La Villa des Coeurs Brisés 5. Eh oui, Rym et le candidat sont toujours en couple.

"Je ne voulais même pas appeler Vincent"

Toute cette histoire est quand même partie d'un simple coup de téléphone... qu'Astrid Nelsia ne souhaitait pas passer à la base, comme elle l'a avoué sur Snapchat : "Je ne voulais même pas appeler Vincent. La prod m'a dit 'Astrid, appelle Vincent, raconte lui ta journée. Même s'il ne t'écoute pas, tu rappelles (...) Après, j'avais bu. Oui parce que parfois le soir, on boit des verres de champagne. Vincent m'a mal répondu au téléphone. Je me suis braquée, tout simplement parce que j'avais bu des coupes de champagne avant. L'appeler à ce moment-là ou pas à ce moment-là, je m'en foutais."